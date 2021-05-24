Поворозник об обысках: кому-то политически выгодно, чтобы Киев остановился

"Две недели продолжаются обыски и проверки ключевых коммунальных предприятий и департаментов КГГА, выемки и визиты к должностным лицам домой, по результатам которых ничего не изымается. Еще раз повторю: для того, чтобы получить ту или иную информацию, нужно действовать по закону, а не выламывать двери и дестабилизировать работу. Такие действия парализуют работу города и направлены на блокирование завершения стройки Подольско-Воскресенского моста, строительства метро на Виноградарь, реконструкции путей скоростного трамвая, ремонта и реконструкции дорог и мостовых переходов, строительства садов и школ, обновление парков. А главное - могут поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону, в частности, реконструкцию тепловых сетей. Кому-то политически выгодно, чтобы город остановился, но последствия почувствуют все киевляне", - подчеркнул Поворозник.

Он отметил, что из более 70 обысков, проведенных в столице, 53 вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

"В целом на сегодня проведено более 70 обысков, учитывая коммерческие структуры и обыски дома у чиновников. Из них 53 - вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА", - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что город системно сотрудничает с правоохранителями.

"За этот период Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 аудитов и передал материалы в правоохранительные органы по 316 объектам аудита. А по информации, которую мы получили от правоохранителей, по всем уголовным производствами подготовлено всего 52 сообщение о подозрении ответственным за правонарушения лицам, за 27 уголовными производствами обвинительные акты передано в суд", - резюмировал Поворозник.