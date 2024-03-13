Повну партію мінометів у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2" передали військовим

Як йдеться у повідомленні, торік підрозділи територіальної оборони отримали завдяки ініціативі повну партію кулеметів з 200 одиниць калібру 12,7 мм.

Крім того, їм на озброєння вже передано й 50 автоматичних гранатометів калібру 40 мм. В рамках проєкту залишилося відвантажити ще 50 таких гранатометів. ОККО і "Повернись живим" очікують надходження цієї зброї від виробника.

"Дякуємо кожному українському водію, який заправляв PULLS помсти на ОККО і в такий спосіб долучився до забезпечення військових кулеметами, мінометами і гранатометами. Адже вже другий рік поспіль ми перераховуємо кошти з кожного проданого літра нашого брендового пального у фонд "Повернись живим". Під час "ОКО ЗА ОКО 2" вдалося закумулювати 400 мільйонів гривень - ось у такі неймовірні суми перетворюються ваші заправки і донати", - коментує віце-президент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

Він також повідомив, що поки завершується передача зброї в межах другого етапу проєкту, стартувало "ОКО ЗА ОКО 3". Цього разу мета ще амбітніша - 0,5 млрд гривень на забезпечення 10 підрозділів Десантно-штурмових військ комплексами виявлення і знищення ворога - Пульстронами.

"Міномети калібру 82-мм - головна зброя на рівні рот, а подекуди і батальйонів. З ними наші бійці можуть подавляти противника на відстані до чотирьох кілометрів у наступі і в обороні. І передані війську 300 нових таких мінометів - відчутна для фронту кількість", - говорить заступник директора фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни мережа ОККО перерахувала уже 1,5 млрд гривень на підтримку ЗСУ та гуманітарні потреби.

Згідно з рейтингом, укладеним NV Бізнес, ОККО входить у топ-10 українських бізнесів, які найбільше допомагають ЗСУ й державі в період повномасштабної війни. А серед компаній паливного ритейлу мережа є абсолютним лідером за цим показником.