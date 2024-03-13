ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повну партію мінометів у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2" передали військовим

Середа 13 березня 2024 15:36
UA EN RU
Повну партію мінометів у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2" передали військовим Фото: повну партію мінометів у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2" передали військовим (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мережа ОККО та фонд "Повернись живим" завершили передачу у військо мінометів, придбаних у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". Таким чином, сили оборони отримали на підсилення 300 мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОККО.

Як йдеться у повідомленні, торік підрозділи територіальної оборони отримали завдяки ініціативі повну партію кулеметів з 200 одиниць калібру 12,7 мм.

Крім того, їм на озброєння вже передано й 50 автоматичних гранатометів калібру 40 мм. В рамках проєкту залишилося відвантажити ще 50 таких гранатометів. ОККО і "Повернись живим" очікують надходження цієї зброї від виробника.

"Дякуємо кожному українському водію, який заправляв PULLS помсти на ОККО і в такий спосіб долучився до забезпечення військових кулеметами, мінометами і гранатометами. Адже вже другий рік поспіль ми перераховуємо кошти з кожного проданого літра нашого брендового пального у фонд "Повернись живим". Під час "ОКО ЗА ОКО 2" вдалося закумулювати 400 мільйонів гривень - ось у такі неймовірні суми перетворюються ваші заправки і донати", - коментує віце-президент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

Повну партію мінометів у рамках ініціативи &quot;ОКО ЗА ОКО 2&quot; передали військовим

Він також повідомив, що поки завершується передача зброї в межах другого етапу проєкту, стартувало "ОКО ЗА ОКО 3". Цього разу мета ще амбітніша - 0,5 млрд гривень на забезпечення 10 підрозділів Десантно-штурмових військ комплексами виявлення і знищення ворога - Пульстронами.

"Міномети калібру 82-мм - головна зброя на рівні рот, а подекуди і батальйонів. З ними наші бійці можуть подавляти противника на відстані до чотирьох кілометрів у наступі і в обороні. І передані війську 300 нових таких мінометів - відчутна для фронту кількість", - говорить заступник директора фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни мережа ОККО перерахувала уже 1,5 млрд гривень на підтримку ЗСУ та гуманітарні потреби.

Згідно з рейтингом, укладеним NV Бізнес, ОККО входить у топ-10 українських бізнесів, які найбільше допомагають ЗСУ й державі в період повномасштабної війни. А серед компаній паливного ритейлу мережа є абсолютним лідером за цим показником.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ОККО
NEWS
Законопроєкт про мобілізацію. Чи будуть обмеження для ухилянтів та які правки відхилив Комітет
Законопроєкт про мобілізацію. Чи будуть обмеження для ухилянтів та які правки відхилив Комітет
DAILY
"Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна