Полная партия минометов в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО 2" передана ВСУ

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" завершили передачу украинским воинам минометов, приобретенных в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов". В результате силы обороны усилились 300 минометами калибра 82 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОККО.

Как сообщается в сообщении, в прошлом году подразделения территориальной обороны получили благодаря инициативе полную партию пулеметов из 200 единиц калибра 12,7 мм.

Кроме того, им на вооружение передано и 50 автоматических гранатометов калибра 40 мм. В рамках проекта осталось отгрузить еще 50 таких гранатометов. ОККО и "Повернись живим" ожидают поступления этого оружия от производителя.

"Благодарим каждого украинского водителя, который заправлял PULLS мести на ОККО и таким образом подключился к обеспечению военных пулеметами, минометами и гранатометами. Ведь уже второй год мы перечисляем средства с каждого проданного литра нашего брендового топлива в фонд "Повернись живим". В ходе ОКО ЗА ОКО 2 удалось аккумулировать 400 миллионов гривен - вот в такие невероятные суммы превращаются ваши заправки и донаты", - комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Васыль Дмытрив.

Он также сообщил, что пока завершается передача оружия в рамках второго этапа проекта, стартовало "ОКО ЗА ОКО 3". В этот раз цель еще более амбициозная - 0,5 млрд гривен на обеспечение 10 подразделений Десантно-штурмовых войск комплексами обнаружения и уничтожения врага - Пульстронами.

"Минометы калибра 82-мм - главное оружие на уровне рот, а иногда и батальонов. С ним наши бойцы могут подавлять противника на расстоянии до четырех километров в наступлении и обороне. И переданные войскам 300 таких новых минометов - ощутимое для фронта количество", - говорит заместитель директора фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

Напомним, с начала полномасштабной войны сеть ОККО перечислила уже 1,5 млрд. гривен в поддержку ВСУ и гуманитарные нужды.

Согласно рейтингу, составленному NV Бизнес, ОККО входит в топ-10 украинских бизнесов, наиболее помогающих ВСУ и государству в период полномасштабной войны. А среди компаний топливного ритейла сеть является абсолютным лидером по этому показателю.