Повноцінне відновлення морського судноплавства стане важливим кроком до перемоги, - експерт

Після введення санкцій Росія почала втрачати свої позиції на світовому ринку. Для України це гарна нагода відвоювати нові позиції та заробляти щороку понад 20 млрд доларів, але для цього необхідно відкрити морський експорт, який наразі заблокований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Центру транспортних стратегій".

За словами експертів, світова спільнота обмежила санкціями експорт російської продукції на свої ринки, і українські виробники мають шанс зайняти її місце.

"Але для цього вкрай необхідно відкрити морські порти, адже залізничні коридори не можуть забезпечити повноцінні потоки товарів. І разом з країнами-партнерами, ООН та бізнес-організаціями, питання розблокування портів можна підняти на найвищий рівень обговорення", - йдеться в статті.

У ЦТС також нагадали, що великі портові оператори звернулися до президента України Володимира Зеленського з листом, в якому просили активізувати роботу з деблокади морських шляхів.

Заступник міністр економіки Тарас Качка також розповідав, що піднімав цю тему під час переговорів із міжнародними партнерами. Проте досі вона виникає у публічному просторі радше спорадично, ніж як системне прохання офіційного Києва до цивілізованого світу.

Нагадаємо, раніше українська бізнес-спільнота звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні.

За оцінками президента Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимира Щелкунова, розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту дозволило б Україні збільшити валютні надходження до 20 млрд дол. на рік.