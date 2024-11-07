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Повнорозмірний кросовер Ford Equator перетворили на гібрид

Фото: Ford Equator перетворили на гібрид (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Ford оновила трирядний кросовер Equator. Модель розроблений спільно з фірмою JMC. Саме після рестайлінга на авто дебютувала нова гібридна система, яка раніше не використовувалася на автомобілях бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Equator отримав повністю нову передню частину. Палітра кольорів кузова розширена, з'явилися опціональні двокольорові колеса діаметром 20 дюймів. Завдяки новим бамперам довжина кросовера зросла на 15 мм до 4920 мм.

Зміни в інтер'єрі не такі радикальні, адже на передній панелі збережено колишній блок з екранами приладів та медіасистеми (по 12,3 дюйми кожен). Зате з'явилися нові передні крісла зі зміненою формою та комбінованим оздобленням шкірозамінником та тканиною. Подібні роздільні сидіння встановлені на другому ряду, а третій ряд є тримісним диваном.

Головною подією оновлення стала заміна бензинової турбочетерки 2.0 EcoBoost (224 к.с.) на гібридну силову установку. Вона включає бензиновий турбомотор на 1,5 літра (150 к.с.) та електродвигун (82 к.с.).

Тип трансмісії поки що не розкритий, а привід лише передній. Сукупна потужність системи - 218 к.с. Повного заряду літій-залізо-фосфатної батареї CATL ємністю 18,4 кВт*год має вистачити на 110 км пробігу в електричному режимі, а сумарний запас ходу становить 1205 км. Крім того, передбачено живлення зовнішніх споживачів від батареї машини.

Повноцінна прем'єра новинки відбудеться у середині листопада на автосалоні у Гуанчжоу. Тоді ж стане відомо більше подробиць і буде оголошено ціни. Нині дорестайлінговий бензиновий Equator коштує від 24 300 доларів.

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