Повна копія ізраїльської. Китай похвалився на виставці новою РСЗВ

Система являє собою колісну платформу з 18 контейнерами, яка забезпечує здійснення "ройової атаки". Сам дрон має розкладне крило, яке перед стартом розгорнуто вздовж корпусу і після старту повертається на 90 градусів. БПЛА оснащений камерою, тому передбачається його використання не тільки як дрона-камікадзе, а й розвідника.

"Проте китайська система - це не просто та сама ізраїльська концепція, а максимально схожий дрон-камікадзе. Те, що Китай завжди відрізнявся "запозиченням", не викликає здивування, навіть у царині військової техніки. Але в цій царині завжди дивує швидкість, з якою це відбувається", - зазначили експерти агентства.

У цій ситуації цікаво те, що саме цю концепцію у 2019 році продемонструвала Israel Aerospace Industries у своїй розробці Mini Harpy. Отже, на доведення китайської копії до демонстраційного вигляду Китаю знадобилось не більше трьох років.

"Звісно, сама ідея нібито на поверхні, в якій розробити пускову установку - ледь не найменша складність. Але справа в тому, що поки в Ізраїлі розробляють та демонструють на виставках свою розробку, у Китаї вже зробили її повний аналог, який, хоч і може мати гірші характеристики, коштуватиме дешевше, а виготовлятиметься, з максимальною вірогідністю, швидше", - йдеться у повідомленні.

Крім того, замовлення в Китаї такої військової техніки для цілої низки країн навряд чи буде ускладнено дипломатичними перемовинами, як це може бути у випадку з Ізраїлем. Саме тому не виключено, що китайська версія Mini Harpy знайде покупців навіть швидше за оригінал.