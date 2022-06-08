Повлияла ли война на количество фальшивых банкнот гривны: ответ НБУ

"Украинская гривна хорошо защищена. По итогам прошлого года, на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось семь поддельных. Это очень низкий показатель. Например, в еврозоне этот показатель составляет 12 подделок на миллион настоящих купюр. Сейчас, по нашим оценкам, в Украине картина существенно не изменилась", - сказал он.

По его словам, выявление поддельных банкнот происходит преимущественно на этапе перечисления инкассированной наличности в кассах банков на оборудовании со специальными детекторами.

Как отметил Шабан, чаще всего сейчас, как и раньше, подделывают банкноты старого образца - 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года. На них приходится 84% от общего количества изъятых. Эти же банкноты чаще всего подделывали и в 2020 - 2021 годах.

Сейчас банкноты старого образца изымаются из обращения. Новое поколение имеет усиленную систему защиты с оптически переменными элементами. Их легко проверить, изменяя угол наклона банкноты. А воспроизвести их фальшивомонетчикам очень сложно сообщил замглавы НБУ.

"Добавлю, что подавляющее большинство изъятых подделок довольно низкого качества. Некоторые делаются просто копировальной техникой. "Промышленных" масштабов, или, если так можно сказать, "качественных" подделок, не наблюдается", - добавил он.