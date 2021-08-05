Как повлияет новый канал в Турции на работу украинских портов — комментарии компании “Евротерминал”

Уже в конце этого месяца в Стамбуле ожидается официальное начало строительства нового канала. Аналитики "Евротерминала" отмечают, что этот проект облегчит судоходство и поможет предотвратить такого рода ситуации, подобные той, что произошли в этом году в Суэцком канале. На сегодняшний день Босфор принято считать “bottleneck” в морской логистике грузов. Его ширина составляет 700 м, а глубина - 33-80 м. В компании "Евротерминал" отмечают, что ситуации, когда суда простаивают в ожидании своей очереди на проход по 10-14 часов - не исключение из правил, а скорее устоявшаяся практика. Для танкеров это время ожидания еще больше и может составлять более суток. При этом потери в денежном выражении от таких простоев исчисляются сотнями тысяч долларов. При этом аналитики "Евротерминала" говорят о том, что самые большие потери несут собственники танкеров, так как проход судов с опасными грузами часто ограничивается, что связано это с частыми авариями.

Каким будет новый канал?

Стоимость проекта оценивается в 15 млрд долларов. Из них около 10 млрд долларов - это строительные работы по созданию искусственного русла, еще 5 млрд долларов - остальные части проекта. "По имеющейся на сегодня информации длина канала будет составлять 42,8 км, ширина - 275 м, а глубина 20,75 м.", - сообщают аналитики "Евротерминала". Однако кроме самого канала, проект включает в себя строительство других инфраструктурных объектов. В частности речь идет о контейнерных терминалах, логистических комплексах, мостах, транспортных развязках, жилой недвижимости и зонах отдыха. Кроме того, канал будет расположен вдали от центральной части города, что позволит обезопасить город от аварий. Движение по каналу будет попеременно односторонним - по 12 часов в каждую. Благодаря такому решению, по словам экспертов из компании "Евротерминал", стоимость и сроки строительства удалось уменьшить. В планах - запуск нового прохода уже в 2026 году.

Выгоды для Украины - мнение экспертов "Евротерминала"

Строительство альтернативного канала соединит между собой Мраморное и Черное море и увеличит пропускную способность. Ограничения, которые существуют сейчас при прохождении Босфора на суда длиной более 200 м, касаются таких типов как кейпсайзы и панамаксы, которые используются при экспорте различных видов грузов из портов Большой Одессы.

Аналитики компании "Евротерминал" говорят, что этот новый проект позитивно повлияет и на работу украинских портов, однако более весомый фактор - общая экономическая ситуация в стране