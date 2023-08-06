Повітряний щит України гарантуватиме безпеку всієї Європи, - Зеленський

Повітряний щит України гарантуватиме безпеку всієї Європи. Тому треба зробити все, щоб ЗСУ перемогли у небі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "Шахедів". Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що в українському небі Повітряні сили зможуть довести, що терор програє.

"Всі разом можемо це довести – усі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи", - додав він.

Президент заявив, що нагородив воїнів Повітряних сил України та поспілкувався з ними.

"Однаково прагнемо скоріше відчути бойове застосування F-16 в українському небі", - підкреслив він.

Тренування українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України повідомив, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

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