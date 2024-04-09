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У Повітряних силах відреагували на повідомлення у ЗМІ про поставки Україні грецьких F-16

Архівне фото: в Україні прокоментували повідомлення про постачання грецьких F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Можлива передача Україні літаків F-16 від Греції посилить повітряну складову ЗСУ та допоможе боротися з авіацією ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Іллю Євлаша в ефірі національного телемарафону.

"Звичайно, літаки F-16 - це ті, які найбільше підходять нам, тому F-16 найбільше б підійшли нашій авіації", - сказав Євлаш.

За його словами, грецькі F-16 дуже б посилили нашу повітряну складову. 

Він також додав, що ці літаки допомогли б боротися з авіацією ворога і ракетами, а також виконувати завдання нашій піхоті на фронті.

Що передувало

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Греції може передати Україні до 32 одиниць винищувачів F-16.

За даними видання, грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації (32 одиниці F-16C/-D Block 30, 24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 одиниці F-4E PI2000).

"Дійсно, у липні 2022 року було запитано позитивний висновок відповідного парламентського комітету на продаж винищувачів і супутнього та периферійного обладнання (запасні частини, тренажери, прилади та матеріали), вартість яких оцінювалася в 117 млн євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів, що перебувають на відкритому зберіганні, постійно погіршується", - йдеться в матеріалі.

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ГреціяПовітряні сили УкраїниВійна в Україні