В Воздушных силах отреагировали на сообщения в СМИ о поставках Украине греческих F-16

Возможная передача Украине самолетов F-16 от Греции усилит воздушную составляющую ВСУ и поможет бороться с авиацией врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.

"Конечно, самолеты F-16 - это те, которые больше всего подходят нам, поэтому F-16 больше всего бы подошли нашей авиации", - сказал Евлаш.

По его словам, греческие F-16 очень бы усилили нашу воздушную составляющую.

Он также добавил, что эти самолеты помогли бы бороться с авиацией врага и ракетами, а также выполнять задачи нашей пехоте на фронте.