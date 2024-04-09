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В Воздушных силах отреагировали на сообщения в СМИ о поставках Украине греческих F-16

Вторник 09 апреля 2024 15:49
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В Воздушных силах отреагировали на сообщения в СМИ о поставках Украине греческих F-16 Архивное фото: в Украине прокомментировали сообщения о поставках греческих F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Возможная передача Украине самолетов F-16 от Греции усилит воздушную составляющую ВСУ и поможет бороться с авиацией врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.

"Конечно, самолеты F-16 - это те, которые больше всего подходят нам, поэтому F-16 больше всего бы подошли нашей авиации", - сказал Евлаш.

По его словам, греческие F-16 очень бы усилили нашу воздушную составляющую.

Он также добавил, что эти самолеты помогли бы бороться с авиацией врага и ракетами, а также выполнять задачи нашей пехоте на фронте.

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщали, что правительство Греции может передать Украине до 32 единиц истребителей F-16.

По данным издания, греческое правительство планирует продать 108 истребителей, подлежащих выводу из эксплуатации (32 единицы F-16C/-D Block 30, 24 единицы Mirage 2000-5 Mk. 2 и 33 единицы F-4E PI2000).

"Действительно, в июле 2022 года было запрошено положительное заключение соответствующего парламентского комитета на продажу истребителей и сопутствующего и периферийного оборудования (запасные части, тренажеры, приборы и материалы), стоимость которых оценивалась в 117 млн евро. Продажа так и не состоялась, а состояние истребителей, находящихся на открытом хранении, постоянно ухудшается", - говорится в материале.

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