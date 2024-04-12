РФ могла атакувати Трипільську ТЕС ракетою Х-69: чи може з нею впоратись Patriot

"Наразі встановлюється яка саме була це ракета (випущена по Трипільській ТЕС - ред.), який саме був її тип. Попередньо Росія уже застосовувала подібні ракети раніше", - розповів він.

Євлаш не став заперечувати, що ракета Х-69 - це нова ракета для українських сил.

"Тому ми в тому числі вивчаємо як можемо їй протидіяти. І найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся достатньо і з більш складними типами ракет як "Циркон" та "Кинджал", - констатував він.

Він додав, що це "свіжі" ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році.

"Тобто ми можемо бачити, що РФ постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети. Однак все залежить від успішності їх продукування. На скільки вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншим", - зазначив спікер.