РФ могла атакувати Трипільську ТЕС ракетою Х-69: чи може з нею впоратись Patriot

Трипільську ТЕС 11 квітня російські війська могли атакувати ракетою Х-69. Ймовірно, система Patriot може з нею впоратися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Наразі встановлюється яка саме була це ракета (випущена по Трипільській ТЕС - ред.), який саме був її тип. Попередньо Росія уже застосовувала подібні ракети раніше", - розповів він.
Євлаш не став заперечувати, що ракета Х-69 - це нова ракета для українських сил.
"Тому ми в тому числі вивчаємо як можемо їй протидіяти. І найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся достатньо і з більш складними типами ракет як "Циркон" та "Кинджал", - констатував він.
Він додав, що це "свіжі" ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році.
"Тобто ми можемо бачити, що РФ постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети. Однак все залежить від успішності їх продукування. На скільки вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншим", - зазначив спікер.
11 квітня російські війська влаштували черговий масований обстріл по Україні, використавши як дрони, так і ракети, зокрема "Кинджали". Під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти у чотирьох областях України.
Зокрема, атакою РФ було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області. Донедавна Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області. Видання Defense Express повідомляло, що Росія завдала удару по Трипільській ТЕС новітньою крилатою ракетою Х-69.
У свою чергу, енергетики вже заявили, що повністю зруйновану Трипільську ТЕС можна відновити і вже є пропозиції від країн Європи щодо передачі обладнання.
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