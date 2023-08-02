У Повітряних силах розповіли про особливість нічної атаки дронів на Україну

"Особливістю нічної атаки було те, що пуски "Шахедів" були одразу з трьох напрямків. Зазвичай ворог використовує один або два напрямки", - сказав Ігнат.

За його словами, зазвичай пуски відбуваються з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та аеродрому Сеща Брянської області.

Однак, за даними Повітряних сил, сьогодні вночі окупанти використали Курську область, полігон Чауда в окупованому Криму і Приморсько-Ахтарськ.

"Як ми вже повідомляли, 23 дрони було знищено. Більшість з них у Київській та Одеській областях. Але ППО потрібно більше. На жаль, дрони вражають наші об'єкти", - додав речник.

Він також наголосив, що зараз ціль ворога - це портова інфраструктура України.

"Наше зерно, наше продовольство, яке ми постачаємо в країни Африки та інші, аби мінімізувати продовольчу кризу у світі. От ворог зараз таку ціль собі обрав і, на жаль, дещо досягає успіхів. Але наші захисники намагаються зробити все для того, аби знищити якомога більше БПЛА", - підкреслив Ігнат.

Атака дронів

Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області та в Києві.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначили в Одеській ОВА.

Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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