У Повітряних силах прокоментували збиття російського Су-25

"Ви бачите, що цей літак збив підрозділ Сухопутних військ ЗСУ. Як ви знаєте, у Сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо роботу малого і середнього радіусу ППО, які можуть справлятися, зокрема, з літаками, і є вкрай важливими", - сказав він.

За словами спікера, це збиття стало черговим свідченням, що ЗСУ потрібні відповідні засоби, щоб вражати такі цілі.

"ЗСУ потрібні переносні ЗРК, які можуть боротися як з низколітаючими цілями, так і з безпілотниками, яких досить багато. І звісно, більш серйозні комплекси, не тільки західні, а наприклад і БУКи, які можуть ефективно протистояти російським гелікоптерам та штурмовикам, в тому числі Су-25", - додав Євлаш.

Що, ймовірно, допомогло вразити літак

Він не виключив, що, ймовірно, на збиття літака вплинув особистий фактор пілота.

"Якщо він (пілот, - ред) відчув себе безстрашним і вже зробив декілька вильотів і його не дістали, то це не означає, що його не дістануть завтра-післязавтра. Ймовірніше він вирішив, що зараз може виконати певний проліт, але був впольований ЗСУ та знищений", - констатував він.

Що відомо про літак

Як зазначив Євлаш, переважно КАБи скидають Су-34, їх прикривають Су-35, які летять та чекають поки відбудуться пуски, щоб вразити українські ППО.

"В тому числі Су-25 - штурмовик, його ще називають "Грач", який виконує завдання на лінії зіткнення, обстрілює позиції ЗСУ різного типу ракетами", - зазначив він.

Збиття російського літака Су-25

4 травня президент України Володимир Зелнський розповів, що ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 у небі над Донецькою областю. Ці літаки - один із найпопулярніших російських бортів, які ЗСУ збивають.

Зазначимо, що за даними на 5 травня, українські сили оборони збили вже 349 російських літаків різних типів.