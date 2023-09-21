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У Повітряних силах показали, як ППО вночі збивала російські ракети (відео)

Фото: Ілюстративне фото (opk com ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні вночі атакувала Україну ракетами, а українська ППО збивала ворожі цілі. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось сьогодні вночі.

Ракетний удар по Україні

Цієї ночі та зранку російська армія атакувала Україну, вибухи через роботу ППО чули у різних областях, але також є і "прильоти". Зокрема, у Рівному атаковано енергетичний об'єкт. У Черкаській області уламки ракети впали на готель, а у Києві зафіксували падіння уламків у декількох районах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія в ніч на 21 вересня випустила по Україні 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. В результаті бойової роботи сили протиповітряної оборони знищили 36 крилатих ракет.

Все, що відомо про наслідки масованої ракетної атаки росіян 21 вересня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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