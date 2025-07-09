У Повітряних силах показали бойову роботу по російських дронах над Україною (відео)

Обстріл України 9 липня

В ніч на 9 липня Росія провела масштабний повітряний напад на Україну, застосувавши ударні безпілотники "Шахед", крилаті ракети та гіперзвукові "Кинджали". Основним об’єктом атаки став Луцьк - там спалахнули пожежі і зафіксовані руйнування.

За даними Повітряних сил, загалом ворог випустив 728 дронів і 13 ракет, що стало новим рекордом за кількістю застосованої авіаційної техніки. Більшість "Шахедів" були знищені ППО. Ворог завдав ударів також по інших західних регіонах — Житомирській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях.

У Луцьку пожежі виникли на складах і в гаражному кооперативі, пожежники ліквідували вогонь, постраждалих немає. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький підтвердив близько 50 безпілотників і 5 ракет над регіоном. Водночас у Хмельницькому районі загинула людина через уламки "Шахеда".

У Житомирській області пошкоджені виробничі будівлі та житлові будинки, дві пожежі локалізовано. В Івано-Франківській області завдяки ППО вдалось уникнути жертв та серйозних руйнувань.

У Київській області внаслідок атаки постраждали двоє людей - жінка та чоловік, госпіталізовані. У Броварах палала пожежа на підприємстві, її ліквідували.

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