UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Повітряних силах підтвердили використання Україною авіабомб JDAM

Фото: у Повітряних силах підтвердили використання Україною авіабомб JDAM (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українська бойова авіація вже використовує бомби JDAM проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні", - розповів Ігнат.

Він також вважає, що Україні необхідна більша кількість таких бомб для того, щоб мати ще більший успіх на фронті.

JDAM - це комплекти обладнання на основі технології GPS. Завдяки цьому вільнопадні авіабомби можна переробити на всепогодні кориговані боєприпаси. Даний комплект включає інерційну систему навігації та GPS-приймач, що дозволяє підвищити точності, а також невеликі крила, що кріпляться в середній частині бомби, та хвостовий блок, який має кероване оперення, воно дозволяє бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США постачають Україні бомбу далекого радіусу дії з GPS-наведенням виробництва Boeing, яка здатна вражати цілі на відстані понад 70 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы УкраиныВійна Росії проти УкраїниЗбройні сили України