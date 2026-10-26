Повітряні сили збили три з чотирьох ракет та 112 дронів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Російські війська застосували одну протирадіолокаційну ракету Х-31П, три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 140 ударних безпілотників.

Серед дронів були Shahed, зокрема 70 реактивних, безпілотники типу "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Ракети Х-59/69 запускали з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Безпілотники летіли з кількох напрямків: Орла, Курська, Шаталового та Міллерового в Росії, а також із Гвардійського в окупованому Криму.

Скільки цілей збила ППО

За попередніми даними станом на 08:00 26 жовтня, українська протиповітряна оборона збила або подавила 115 повітряних цілей. Із них три - керовані авіаційні ракети Х-59/69, ще 112 - безпілотники Shahed, "Гербера" та інших типів. Серед знешкоджених дронів 56 були реактивними.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Які наслідки атаки

Попри роботу протиповітряної оборони, зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 15 локаціях. Ще в чотирьох місцях упали уламки збитих цілей.

Станом на 08:00 атака ще тривала: у повітряному просторі залишалися кілька російських безпілотників. Повітряні сили закликали українців дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.