Повітряні сили збили три з чотирьох ракет та 112 дронів: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч проти 26 жовтня російські війська атакували Україну чотирма ракетами та 140 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили три керовані авіаційні ракети та знешкодили 112 дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил ЗСУ.

Російські війська застосували одну протирадіолокаційну ракету Х-31П, три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 140 ударних безпілотників.

Серед дронів були Shahed, зокрема 70 реактивних, безпілотники типу "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Ракети Х-59/69 запускали з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Безпілотники летіли з кількох напрямків: Орла, Курська, Шаталового та Міллерового в Росії, а також із Гвардійського в окупованому Криму.

Скільки цілей збила ППО

За попередніми даними станом на 08:00 26 жовтня, українська протиповітряна оборона збила або подавила 115 повітряних цілей. Із них три - керовані авіаційні ракети Х-59/69, ще 112 - безпілотники Shahed, "Гербера" та інших типів. Серед знешкоджених дронів 56 були реактивними.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Які наслідки атаки

Попри роботу протиповітряної оборони, зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 15 локаціях. Ще в чотирьох місцях упали уламки збитих цілей.

Станом на 08:00 атака ще тривала: у повітряному просторі залишалися кілька російських безпілотників. Повітряні сили закликали українців дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.