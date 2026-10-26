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Воздушные силы сбили три из четырех ракет и 112 дронов: как ПВО отразило ночную атаку РФ

09:29 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Воздушные силы сбили три из четырех ракет и 112 дронов: как ПВО отразило ночную атаку РФ Фото: украинский военнослужащий мобильной группы ПВО у пикапа с пулеметом (Getty Images)
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В ночь на 26 октября российские войска атаковали Украину четырьмя ракетами и 140 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили три управляемые авиационные ракеты и обезвредили 112 дронов разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Воздушных сил ВСУ.

Российские войска применили одну противорадиолокационную ракету Х-31П, три управляемых авиационных ракеты Х-59/69, а также 140 ударных беспилотников.

Среди дронов были Shahed, в том числе 70 реактивных, беспилотники типа "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Ракеты Х-59/69 запускали с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Беспилотники летели по нескольким направлениям: Орла, Курска, Шаталового и Миллерова в России, а также из Гвардейского в оккупированном Крыму.

Сколько целей сбило ПВО

По предварительным данным на 08:00 26 октября, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 115 воздушных целей. Из них три – управляемые авиационные ракеты Х-59/69, еще 112 – беспилотники Shahed, "Гербера" и других типов. Среди обезвреженных дронов 56 были реактивными.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Какие последствия атаки

Несмотря на работу противовоздушной обороны, было зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения на 15 локациях. Еще в четырех местах рухнули обломки сбитых целей.

По состоянию на 08:00 атака продолжалась: в воздушном пространстве оставались несколько российских беспилотников. Воздушные силы призвали украинцев соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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