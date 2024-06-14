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Повітряні сили про російський ЗРК С-500: в бойовій роботі поки що не бачили

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові не фіксували використання росіянами ЗРС С-500. Окупанти перекинули ці зенітні системи до окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що про цей зенітний комплекс відомо небагато, оскільки ворог здебільшого використовував системи С-300 та С-400. 

"За їх (росіян, - ред.) інформацією, С-500 значно перевищує показники С-400 і може працювати в парі з різними комплексами. Тобто поєднуватися з тими самими С-300, С-400. Ну і звичайно, що може досягати більшої дистанції, на більші висоти працювати. Проте в бойовій роботі реально поки що ми не бачили його", - зазначив речник.

Євлаш не виключив, що російська пропаганда могла завищити показники зенітного комплексу. 

"Тому давайте дочекаємося, оскільки ми знаємо, що російська пропагандистська інформаційна машина вже звикла завищувати свої показники і не тільки в перемогах, а й в тактико-технічних характеристиках. Тож дочекаємося і побачимо на що вони дійсно здатні", - додав він.

 

С-500 в Криму

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що російські окупанти стягнули до окупованого Криму елементи зенітно-ракетного комплексу С-500. Це сталося на тлі українських ударів по системах ППО у Криму.

Додамо, що С-500 ("Прометей") називають найновішим російським ЗРК великого радіуса дії. Як зазначають самі росіяни, цей зенітний комплекс повинен доповнювати попередні версії, наприклад, С-400.

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