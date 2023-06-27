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Повітряні сили попередили про ракетну загрозу. В частині України оголосили тривогу (відбій)

Фото: Рятувальники (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Повітряна тривога в Україні сьогодні оголошена в низці областей. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Де оголошена повітряна тривога

Станом на 21:50 мапа повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про загрозу

Ворожі Ту-22м3 рухаються у бік акваторії Азовського моря. Вони злетіли з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Загроза ракетної небезпеки для:

  • Сходу
  • Півдня
  • Центра України.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додали у Повітряних силах.

Пуски ракет

Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано пуски ворожих ракет. Наразі вони летять у напрямку Запоріжжя.

Відбій тривоги

Станом на 22:34 відбій повітряної тривоги в областях.

Нагадаємо, що сьогодні російські військові 27 червня обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.

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