Повітряні сили попередили про ракетну загрозу. В частині України оголосили тривогу (відбій)

Повітряна тривога в Україні сьогодні оголошена в низці областей. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Станом на 21:50 мапа повітряних тривог виглядає так:
Ворожі Ту-22м3 рухаються у бік акваторії Азовського моря. Вони злетіли з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Загроза ракетної небезпеки для:
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додали у Повітряних силах.
Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано пуски ворожих ракет. Наразі вони летять у напрямку Запоріжжя.
Станом на 22:34 відбій повітряної тривоги в областях.
Нагадаємо, що сьогодні російські військові 27 червня обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.
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