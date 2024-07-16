ua en ru
Вт, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повітряні сили показали відео збиття розвідувальних дронів РФ

Вівторок 16 липня 2024 17:42
UA EN RU
Повітряні сили показали відео збиття розвідувальних дронів РФ Ілюстративне фото: Повітряні сили збили Shahed 16 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові знищили ворожий розвідувальний дрон, який було запущено на півдні України 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука

Як зазначив Олещук, ворожі розвідувальні дрони становлять серйозну загрозу для Сил оборони України. Саме тому їх необхідно знищувати усіма доступними засобами, раціонально і без шансів для противника.

"До вашої уваги - бойова робота по ворожих безпілотниках на півдні країни 16 липня 2024 року", - написав він під відео.

Нічна атака дронів по Україні

Нагадаємо, з вечора понеділка, 15 липня, Росія в черговий раз запустила по території України декілька груп безпілотників типу Shahed. Силам ППО вдалося знищити два ворожі дрони.

Однак ще два дрони залишили територію України та полетіли в Білорусь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
DAILY
Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію