Повітряні Сили показали фото збитої російської ракети Х-101

Повітряні Сили опублікували фото російської крилатої ракети Х-101, збитої протиповітряною обороною 26 січня 2023 року у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Фото ще однієї російської крилатої ракети Х-101, збитої протиповітряною обороною Повітряних Сил 26 січня 2023 року на Вінниччині", - йдеться в дописі під фото.

Нагадаємо, російські окупанти 26 січня запустили по Україні 55 ракет. При цьому 47 з них знищили сили протиповітряної оборони України.

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