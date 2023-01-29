Воздушные Силы показали фото сбитой российской ракеты Х-101

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Фото еще одной российской крылатой ракеты Х-101, сбитой противовоздушной обороной Воздушных Сил 26 января 2023 года в Винницкой области", - говорится в сообщении под фото.

Напомним, российские оккупанты 26 января запустили по Украине 55 ракет. При этом 47 из них уничтожили силы противовоздушной обороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.