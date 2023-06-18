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Повітряні сили підтвердили знищення складу боєприпасів РФ у Херсонській області

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники знищили ворожий склад боєприпасів на окупованій території Херсонської області. Сталося у Генічеському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що українська авіація вразила склад боєприпасів окупантів поблизу Генічеська.

"Ви бачили палаючі склади боєприпасів. Вже командувач подякував хлопцям за гарну роботу. Менше боєприпасів - більше вогню", - сказав Ігнат.

Також командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео з палаючими складами росіян.

Пожежа у Херсонській області

Нагадаємо, рано зранку 18 червня у мережі з'явилися відео, на якому зафіксована масштабна пожежа.

Повідомлялося, що у селищі міського типу Рикове Генічеського району Херсонської області ЗСУ вдарили по складу боєприпасів окупантів. Також заявляли про вибухи у Лазурному Скадовського району.

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