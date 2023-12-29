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Повітряні сили НАТО цього року понад 300 разів злітали для перехоплення літаків РФ

Фото: країни НАТО перехоплювали літаки РФ понад 300 разів у 2023 році (af-mil)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряні сили НАТО у 2023 році злітали понад 300 разів у відповідь на дії Росії. Більшість перехоплень була над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Переважна більшість повітряних зіткнень між НАТО і російськими літаками були безпечними та професійними. Порушення повітряного простору НАТО російською військовою авіацією залишалися рідкісними і, як правило, короткочасними", - заявив представник Альянсу Ділан Вайт.

Після вторгнення Росії в Україну союзники НАТО посилили авіацію на східному фланзі, перекинувши винищувачі та наземні системи протиповітряної оборони.

"Винищувачі НАТО чергують цілодобово і готові реагувати у разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряний простір наших союзників", - додав Вайт.

Нагадаємо, у серпні 2023 року протиповітряна оборона США зафіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски. Вони не порушили повітряний простір Штатів.

Також раніше британські Typhoon перехопили бомбардувальники РФ Ту-142 біля Шотландії. 

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