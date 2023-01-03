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Повітряна тривога була оголошена в низці областей: ЗСУ назвали причину

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Київ, Вівторок 03 січня 2023 13:39
Повітряна тривога була оголошена в низці областей: ЗСУ назвали причину Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У низці областей України сьогодні, 3 січня була оголошена повітряна тривога. Причиною тому є загроза застосування ворогом балістичних ракет зі східного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

13:59. Повітряна тривога знову оголошена на сході України

Повітряна тривога була оголошена в низці областей: ЗСУ назвали причину

Оновлено 13:47. Пішли відбої по областях.

Повітряна тривога була оголошена в низці областей: ЗСУ назвали причину

"Тривоги оголошуються через різні причини. Це і авіаційна активність, може бути загроза застосування авіації дальніх бомбардувальників Ту-22. Також стратегічної авіації як Ту-95 чи загроза "Калібрів". Цього разу це ракетна небезпека, загроза застосування балістичних ракет, які можуть наразі долетіти в ті області, які позначені червоним кольором", - розповів Ігнат.
Повітряна тривога була оголошена в низці областей: ЗСУ назвали причину

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська можуть готуватися до нової ракетної атаки по Україні.

Додамо, за даними української розвідки, Росія має крилатих ракет на 2-3 рази для завдання потужних масованих ракетних ударів по Україні.

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