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Повітряна тривога у низці областей: в мережі пишуть про можливий пуск "Калібрів" (відбій)

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Київ, Середа 24 травня 2023 12:43
Повітряна тривога у низці областей: в мережі пишуть про можливий пуск "Калібрів" (відбій) Фото: 24 травня повітряна тривога оголошена в низці областей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Повітряна тривога в Україні сьогодні оголошена в низці областей. Небезпека є у південних, східних та центральних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Де оголошена повітряна тривога

Станом на 12:43 мапа повітряних тривог виглядає так:

Повітряна тривога у низці областей: в мережі пишуть про можливий пуск &quot;Калібрів&quot; (відбій)

Що відомо про причини

Моніторингові канали повідомляють про можливі пуски ракет "Калібр".

Тим часом глава Кіровоградської ОВА закликав не ігнорувати повітряну тривогу

"Шановні друзі! Не ігноруйте тривогу!" - написав Андрій Райкович.

Повітряна тривога поширилася на Київську область і не лише

Станом на 13:06 мапа повітряних тривог виглядає так:

Повітряна тривога у низці областей: в мережі пишуть про можливий пуск &quot;Калібрів&quot; (відбій)

Росія вивела на бойове чергування фрегат з 8 "Калібрами"

"Годину тому на бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів фрегат "Адмірал Макаров". Таким чином напоготові до 8 "Калібрів", - написав спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

Своєю чергою він закликав жителів регіонів, де оголошена тривога, залишатися в укриттях.

Пішли відбої по областях

Станом на 13:29 мапа повітряних тривог виглядає так:

Повітряна тривога у низці областей: в мережі пишуть про можливий пуск &quot;Калібрів&quot; (відбій)

Росія посилила атаки останнім часом

Останнім часом путінська армія часто вдається до ракетних та дронових атак по Україні. Зазвичай ворог обирає для обстрілів нічний час.

В Силах оборони пояснюють, що своїми атаками РФ націлена завадити анонсованому контрнаступу ЗСУ, а також хоче виявити слабке місце в протиповітряній обороні України.

Цієї ночі також не обійшлося без повітряної тривоги в низці областей нашої країни, а саме: північних, центральних та східних. На ранок стало відомо, що росіяни спрямували іранські дрони "Шахед" на Харківську область.

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