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Воздушная тревога в ряде областей: в сети пишут о возможном пуске "Калибров" (отбой)

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Киев, Среда 24 мая 2023 12:43
Воздушная тревога в ряде областей: в сети пишут о возможном пуске "Калибров" (отбой) Фото: 24 мая воздушная тревога объявлена в ряде областей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Воздушная тревога в Украине сегодня объявлена в ряде областей. Опасность с есть в южных, восточных и центральных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 12:43, карта воздушных тревог выглядит так:

Воздушная тревога в ряде областей: в сети пишут о возможном пуске &quot;Калибров&quot; (отбой)

Что известно о причинах

Мониторинговые каналы сообщают о возможных пусках ракет "Калибр".

Тем временем глава Кировоградской ОВА призвал не игнорировать воздушную тревогу

"Уважаемые друзья! Не игнорируйте тревогу!" - написал Андрей Райкович.

Воздушная тревога распространилась на Киевскую область и не только

По состоянию на 13:06 карта воздушных тревог выглядит так:

Воздушная тревога в ряде областей: в сети пишут о возможном пуске &quot;Калибров&quot; (отбой)

Россия вывела на боевое дежурство фрегат с 8 "Калибрами"

"Час назад на боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел фрегат "Адмирал Макаров". Таким образом наготове до 8 "Калибров", - написал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

В свою очередь он призвал жителей регионов, где объявлена тревога, оставаться в укрытиях.

Отбои по областям

По состоянию на 13:29 карта воздушных тревог выглядит так:

Воздушная тревога в ряде областей: в сети пишут о возможном пуске &quot;Калибров&quot; (отбой)

Россия усилила атаки в последнее время

Напомним, что в последнее время путинская армия часто прибегает к ракетным и дроновым атакам по Украине. В основном враг, выбирает для обстрелов ночное время.

В Силах обороны объясняют, что своими атаками РФ нацелена помешать анонсированному контрнаступлению ВСУ, а также хочет обнаружить слабое место в противовоздушной обороне Украины.

В эту ночь также не обошлось без воздушной тревоги в ряде областей нашей страны, а именно: северных, центральных и восточных. К утру стало известно, что россияне направили иранские дроны "Шахеды" на Харьковскую область.

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