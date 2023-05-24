Воздушная тревога в ряде областей: в сети пишут о возможном пуске "Калибров" (отбой)
Воздушная тревога в Украине сегодня объявлена в ряде областей. Опасность с есть в южных, восточных и центральных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 12:43, карта воздушных тревог выглядит так:
Что известно о причинах
Мониторинговые каналы сообщают о возможных пусках ракет "Калибр".
Тем временем глава Кировоградской ОВА призвал не игнорировать воздушную тревогу
"Уважаемые друзья! Не игнорируйте тревогу!" - написал Андрей Райкович.
Воздушная тревога распространилась на Киевскую область и не только
По состоянию на 13:06 карта воздушных тревог выглядит так:
Россия вывела на боевое дежурство фрегат с 8 "Калибрами"
"Час назад на боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел фрегат "Адмирал Макаров". Таким образом наготове до 8 "Калибров", - написал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
В свою очередь он призвал жителей регионов, где объявлена тревога, оставаться в укрытиях.
Отбои по областям
По состоянию на 13:29 карта воздушных тревог выглядит так:
Россия усилила атаки в последнее время
Напомним, что в последнее время путинская армия часто прибегает к ракетным и дроновым атакам по Украине. В основном враг, выбирает для обстрелов ночное время.
В Силах обороны объясняют, что своими атаками РФ нацелена помешать анонсированному контрнаступлению ВСУ, а также хочет обнаружить слабое место в противовоздушной обороне Украины.
В эту ночь также не обошлось без воздушной тревоги в ряде областей нашей страны, а именно: северных, центральных и восточных. К утру стало известно, что россияне направили иранские дроны "Шахеды" на Харьковскую область.
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