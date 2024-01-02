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У повітрі "Кинджали". Україна під масованою атакою: що відомо на зараз

Фото: Україна під масованою атакою ракет (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають й в інших регіонах.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало головне про нову масовану атаку.

Головне на цю мить:

  • 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет,
  • на додачу до крилатих ракет росіяни запускають аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 
  • потужні вибухи лунають у Києві. В столиці зафіксовано падіння уламків у Печерському, Оболонському, Голосіївському р-ні та Святошинському районі. Є перебої зі світлом та водою. Також є влучання в Подільському районі в об'єкт цивільної інфраструктури. Також там пошкоджено газову трубу.
  • через атаку тимчасово немає світла у частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах Києва
  • є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там спалахнула пожежа. Є постраждалі.
  • вибухи чули також у Кропивницькому.

Київ

За інформацією від мера Києва Віталія Кличка, в Подільському районі через атаку сталися пожежі в декількох місцях. Є влучання на територію обʼєкта цивільної інфраструктури. Також пошкоджено газову трубу.

У Святошинському є влучання в будівлю соціальної інфраструктури. 

Також у Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. 

В Оболонському районі - палає складське приміщення. 

В Деснянському є загоряння в будівлі супермаркету. 

У Соломʼянському районі відомо про трьох постраждалих в одному з будинків. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці.

Скрізь працюють екстрені служби.

Також у столиці через атаки фіксують перебої зі світлом та водопостачанням.

За даними ДТЕК, тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах. Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернуть всім світло.

Новина доповнюється...

 

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