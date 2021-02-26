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Повестка СНБО: заслушают Данилова и Баканова

Автор: Дмитрий Левицкий

Совет нацбезопасности и обороны опубликовал повестку сегодняшнего заседания в Офисе президента Украины. Сегодня планируют заслушать секретаря СНБО Алексея Данилова и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Об этом говорится на сайте СНБО.

Первым вопросом повестки дня будет представление Даниловым государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Эта часть заседания будет закрытой.

Дальше планируют рассмотреть вопрос о неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства. Докладчиком будет также секретарь СНБО.

Следующим вопросом сегодняшнего заседания СНБО будет состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении присяги в Украине.

В конце заседания планируют рассмотреть вопрос применения санкций. Докладчиком по этому вопросу будет глава СБУ. На кого именно планируют наложить санкции - неизвестно.

Напомним, сегодня Зеленский поручил наказать виновных в невыполнении предыдущих решений СНБО.

Кроме того, Зеленский поручил секретарю СНБО подготовить проект стратегии деоккупации Крыма.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОповестка дня
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