ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Повестка СНБО: заслушают Данилова и Баканова

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 17:19
Повестка СНБО: заслушают Данилова и Баканова Фото: заседание СНБО (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совет нацбезопасности и обороны опубликовал повестку сегодняшнего заседания в Офисе президента Украины. Сегодня планируют заслушать секретаря СНБО Алексея Данилова и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Об этом говорится на сайте СНБО.

Первым вопросом повестки дня будет представление Даниловым государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Эта часть заседания будет закрытой.

Дальше планируют рассмотреть вопрос о неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства. Докладчиком будет также секретарь СНБО.

Следующим вопросом сегодняшнего заседания СНБО будет состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении присяги в Украине.

В конце заседания планируют рассмотреть вопрос применения санкций. Докладчиком по этому вопросу будет глава СБУ. На кого именно планируют наложить санкции - неизвестно.

Напомним, сегодня Зеленский поручил наказать виновных в невыполнении предыдущих решений СНБО.

Кроме того, Зеленский поручил секретарю СНБО подготовить проект стратегии деоккупации Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский СНБО повестка дня
NEWS
Крым, предатели и санкции. Зачем Зеленский созвал СНБО
Крым, предатели и санкции. Зачем Зеленский созвал СНБО
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма