Порядок денний РНБО: заслухають Данілова та Баканова
Рада нацбезпеки і оборони опублікувала порядок денний сьогоднішнього засідання в Офісі президента України. Сьогодні планують заслухати секретаря РНБО Олексія Данілова та главу Служби безпеки України Івана Баканова.
Про це йдеться на сайті РНБО.
Першим питанням порядку денного буде представлення Даніловим державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Ця частина засідання буде закритою.
Далі планують розглянути питання про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства. Доповідачем буде також секретар РНБО.
Наступним питанням сьогоднішнього засідання РНБО буде стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство, терористичну діяльність та порушення присяги в Україні.
Наприкінці засідання планують розглянути питання застосування санкцій. Доповідачем по цьому питанні буде глава СБУ. На кого саме планують накласти санкції - невідомо.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський доручив покарати винних у невиконанні попередніх рішень РНБО.
Крім того, Зеленський доручив секретарю РНБО підготувати проект стратегії деокупації Криму.