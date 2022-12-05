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Повертають графік. В Дніпрі назвали умову для наступних екстрених вимкнень світла

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Дніпро, Понеділок 05 грудня 2022 11:16
Повертають графік. В Дніпрі назвали умову для наступних екстрених вимкнень світла Фото: у Дніпрі вимикатимуть світло за графіком з 5 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З понеділка, 5 грудня, Дніпропетровська область переходить до менш жорстких відключень електрики. Але вони діятимуть за умови тотальної економії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Ми пережили понад тиждень екстрених знеструмлень. Не було жодних розкладів. Часто енергосистема автоматично вимикала споживачів, щойно не витримувала навантаження. Нині енергетики повертаються до графіків. Мають три черги відключень абонентів - дві будуть з електрикою, одну знеструмлюватимуть", - розповів він.

Водночас за словами очільника ОВА, дуже важливо продовжувати заощаджувати.

"Область має вкладатися в ліміти, які для нас встановлює "Укренерго". Iнакше енергетики змушені будуть знову відійти від графіків і повернутися до екстрених відключень", - пояснив він.

Резніченко нагадав, що енергосистема все ще оговтується від руйнувань, завданих російськими ракетами. Енергетики продовжують її відновлення.

Як повідомлялось, із понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області планують переглянути графіки відключень електроенергії. Не виключено, що світло в регіоні не буде по 4 години кожні 2-4 години.

Нагадаємо, у Львові та області продовжуються аварійні відключення світла. Зараз світло вимикають кожні 4:00 по 8:00. Енергетики попереджають, що термін відключення світла може досягати навіть 9 годин, графіки відключень, які були запроваджені раніше - не діють.

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