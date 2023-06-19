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Повертається бумерангом. ЗСУ передали снаряди, які окупанти залишили в Харківській області

Фото: Військові (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Харківській області виявили склад ворожих боєприпасів, які росіяни залишили минулого року. Їх передали Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну спеціальну службу транспорту.

"Ворожа зброя повернеться бумерангом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Харківській області інженерно-саперна група Державної спеціальної служби транспорту виявила цілий арсенал ворожої зброї в одному з населених пунктів.

"Понад півтисячі вибухонебезпечних предметів - артилерійських снарядів 152-мм, гарматних снарядів 100-мм, танкових снарядів 125-мм, 120-мм мінометних мін ворог залишив в приміщенні котельні освітнього закладу", - повідомили у службі.

Після проведеного сортування вибухонебезпечні предмети, які придатні до використання, сапери передали військовослужбовцям Збройних сил України. Пошкоджені боєприпаси - були знешкоджені у визначеному та безпечному для людей місці.

Наступ ЗСУ в Харківській області

Армія РФ після свого вторгнення змогла окупувати частину територій Харківської області. Під її контроль перейшли Куп'янськ, Ізюм, Балаклія, Борова, Вовчанськ та інші міста.

Уже восени 2022 року ЗСУ пішли в наступ і за короткий проміжок часу змогли звільнити майже всю Харківську область від росіян. Окупанти кинули в цьому регіоні значну кількість зброї та техніки, яка перейшла до рук ЗСУ.

Нагадаємо, що у вже звільненій від окупантів Харківській області виявили чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу. В ній були понад 10 тонн боєприпасів та зенітна установка.

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