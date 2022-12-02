Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії

За неповні два місяці енергетична система України зазнала сім масованих ракетних ударів з боку російських військ. У результаті практично до 40% потужностей з генерації та передачі електроенергії було пошкоджено, деякі без можливості відновлення. Через дефіцит енергії в системі, який досяг 30%, довелося перейти від планових відключень електроенергії для споживачів до аварійних.

Зберігати діючі об'єкти та відновлювати пошкоджені вдається завдяки захисту з боку українських сил ППО та фінансової підтримки партнерів України. Буквально днями США виділили черговий транш у 53 млн доларів для відновлення енергетичної інфраструктури після її руйнувань.

Це вже другий транш – перший було виділено на початку листопада у розмірі 55 млн доларів. Він призначався на закупівлю понад 1600 генераторів, систем очищення води та іншого устаткування, необхідного для обігріву. В обох випадках гроші йтимуть через агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

На що підуть гроші донорів

Новий транш фінансової підтримки, звичайно, не змінить ситуацію кардинально, проте дозволить продовжити ремонтні та відновлювальні роботи та закупити необхідну техніку та обладнання. Окрім США на відновлення зруйнованої енергосистеми виділяють кошти й інші партнери України, зокрема, Швейцарія – 100 млн доларів, ЄБРР – кредит на 300 млн євро та грант від Нідерландів на 75 млн.

Гроші від ЄБРР та Нідерландів безпосередньо призначені для "Укренерго". Як повідомили в компанії, половина кредиту і грант підуть безпосередньо на придбання обладнання, яке терміново необхідне для підстанцій, що зазнали масованих ракетних ударів. Інші 150 млн євро від ЄБРР буде використано для виконання фінансових зобов'язань компанії на ринку електроенергії.

"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за суттєву фінансову допомогу. Це прискорить купівлю критично необхідного обладнання та відновлення мереж, пошкоджених російськими ракетами. Це ваш внесок у надійність роботи енергосистеми, фінансову стабільність компанії та ключове – для повернення світла кожному українцю", – заявив директор інвестиціям НЕК "Укренерго" Олег Павленко.

53 млн доларів від США підуть на закупівлю розподільчих трансформаторів, автоматичних вимикачів, обмежувачів перенапруги та інше обладнання, повідомили в американському Держдепі. Співрозмовник видання, знайомий із процесом підготовки рішення про виділення коштів, сказав, що воно приймалося виходячи з конкретних потреб України для постачання необхідної техніки. І в даному випадку питання не стільки в грошах, скільки саме в обладнанні.

"У нас є список пріоритетних потреб. Ми шукаємо всі можливості придбати те, що потрібно, будь-яким чином - все, що можна купити/отримати як donations і так далі", - зазначив співрозмовник. Згідно з визначеним Україною переліком необхідне обладнання вже знайдено для постачання.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що зараз потрібні і гроші, і обладнання практично однаково. Щоб забезпечити тепло- та водопостачання великих міст, зазначив Харченко, необхідно закупити мобільні турбогенеруючі електростанції.

"Це невеликі станції, які генерують від 30 до 60 МВт. Десяток таких станцій вирішують проблему з тепло- та водопостачанням у Києві. Для Харкова достатньо чотирьох таких станцій. Нам би на країну 20-25 таких і критична інфраструктура великих міст була б фактично виведена з-під ризику блекауту", – зазначив він. Для закупівлі такої техніки потрібно близько 300 млн доларів, пропозиції щодо продажу таких станцій у достатній кількості є, зазначив Харченко.

Однак для відновлення об'єктів енергетики знадобиться значно більше коштів. На думку аналітика енергетичних ринків Максима Білявського, інвентаризаційна вартість зруйнованих та пошкоджених активів уже зараз оцінюється у кілька десятків мільярдів доларів.

"Ця вартість нижча за ринкову ціну аналогів, тому на відновлення енергетичної інфраструктури та об'єктів потрібно значно більше коштів. Відшкодувати фінансову потребу за рахунок тарифних платежів та цін на електроенергію неможливо. Тому ми розраховуємо на системну підтримку від наших союзників. Іншого варіанту не існує", – вважає Білявський. Механізм надання коштів, на його думку, може бути різним – і кредитні лінії, і постачання у рамках ленд-лізів.

"Порядок надання коштів буде аналогічний алгоритму постачання військово-технічної допомоги. Щодо технічної сторони, напевно, нам доведеться поступово відмовлятися від обладнання, що працює при 750 кВ і переводити енергосистему під 330 і 400 кВ, що дозволить зберегти уніфікацію обладнання", - зазначив експерт.

В очікуванні переходу на графік

Цього тижня ситуація в енергетиці залишалася складною. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за дефіциту в системі 30%, враховуючи витрати на критичні об'єкти, для населення в кожній області залишалося 50-60% електроенергії.

За словами прем'єра, це дозволяло вмикати світло населенню по 5-6 годин на добу. Але ситуація може покращитися вже найближчими днями. За інформацією джерел видання на енергоринку, за рахунок збільшення генерації дефіцит може скоротитися до 20% і тоді замість аварійних знову застосовуватимуться відключення електроенергії за графіком.

Цього очікує і гендиректор Yasno Сергій Коваленко. "У мене є надія, що протягом деякого періоду дефіцит зменшиться та увійдемо всім містом (мова про Київ, - ред.) у графіки… Ми знаємо, що продовжується запуск основної генерації (основною є атомна генерація - ред.), в Україні ще запущено все не на 100%, і у мене є надія, що як тільки ці блоки будуть запущені, то дефіцит зменшиться", – зазначив він в ефірі телемарафону.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко також вважає, що є підстави очікувати на деяке покращення ситуації, але все залежатиме від подальших дій російської сторони.

"Вже понад 12 країн погодилися надавати Україні технічну та фінансову допомогу з відновлення роботи енергетичної інфраструктури. Крім того, "Укренерго" залучило 300 млн євро від ЄБРР. Але ця допомога може дозволити повернутися до графіків відключень лише за відсутності нових масованих ракетних ударів рашистів по енергетичній інфраструктурі", – вважає він.

Але, на думку Омельченка, ускладнення ситуації ще можуть виникати. По-перше, РФ не збирається відмовлятися від свого плану знищення української енергетики, по-друге, на виготовлення значної частини автотрансформаторів потрібно щонайменше 6 місяців. "Найбільш реалістичний сценарій до весни – планові графіки відключень регулярно чергуватимуться з аварійними", – вважає Омельченко.

Харченко ж вважає, що якщо нових атак не буде, то вже найближчим часом ситуація з енергопостачанням покращає. "Якщо не буде атак, то вже за тиждень усі відключення будуть керовані та в нормальному графіку", - зазначив він.