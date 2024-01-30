"Повернись живим" і "Аврора" передали саперам 10 пікапів і обладнання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як повідомляють в компанії, 10 млн грн компанія зібрала завдяки донатам на касах магазинів у рамках проекту "Збережемо майбутнє зараз". Днями сапери 250-го центру інженерної підтримки з міста Ніжин отримали:

10 нових пікапів Mitsubishi L200 із додатковими комплектами зимової гуми;

10 наборів для дистанційного знешкодження мін і підривних машинок;

10 металошукачів;

30 персональних і 10 групових наборів для розмінування;

90 набедрених саперних наборів;

30 щупів;

10 омметрів;

10 коптерів Autel EVO Nano+;

30 радіостанцій Motorola;

10 планшетів із захистом і картами пам’яті;

20 бухт проводу.

Вартість цієї допомоги становить 10 793 470,4 грн, із них 10 млн грн - благодійний внесок мережі мультимаркетів "Аврора". У серпні торік компанія запустила акцію "Збережемо майбутнє зараз".

Відвідувачі магазинів на касах донатили на розмінування, за це отримували унікальні подарунки. Аврора доповнювала всі донати своїми коштами.

"Проект "Збережемо майбутнє зараз" для нас дуже символічний. Адже покупці донатили на розмінування України та отримували за це унікальний дарунок - тубус із кришками для консервації, що витримали окупацію в Херсонській області або магніт, виготовлений зі звільненої херсонської кришки. Команда Аврори пишається тим, що завдяки партнерству і цінностям компанії вдається об’єднувати людей довкола благодійних цілей і допомагати нашим захисникам", - говорить Тарас Панасенко, генеральний директор мережі мультимаркетів "Аврора".

Загалом фонд "Повернись живим" передав допомогу вже 106 інженерно-саперним групам Сил підтримки ЗСУ в рамках проекту "Нам тут жити".

"Сапери Сил підтримки ЗСУ від лютого 2022-го обстежили й очистили від мін, нерозірваних снарядів понад 17 тисяч гектарів тільки сільськогосподарських угідь. Вони розміновують деокуповані Харківщину і Херсонщину, Миколаївщину і Київщину. А також працюють на передовій по всій лінію фронту. Отримані за проєктом пікапи, обладнання й інструменти не тільки допомагають їм щоденно виконувати завдання, а й не раз рятували життя", - коментує Вікторія Дворецька, керівник інструкторського відділу фонду "Повернись живим".

Ініціативу "Нам тут жити" стартували фонд "Повернись живим" і компанія "Київстар" у травні 2023 року. Її мета - зібрати 175 млн грн на забезпечення транспортом і найнеобхіднішим обладнанням 146 груп саперів Сил підтримки ЗСУ, котрі працюють на фронті або розміновують вже звільнені українські землі

Наразі на проект зібрано майже 170 млн грн. Долучитися донатом на рахунок або "банку" ініціативи може кожен: https://kyivstar.ua/safehome