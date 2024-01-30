"Повернись живим" и "Аврора" передали саперам 10 пикапов и оборудования

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как сообщают в компании, 10 млн грн компания собрала благодаря донатам на кассах магазинов в рамках проекта "Збережемо майбутнє зараз". На днях саперы 250-го центра инженерной поддержки из города Нежин получили:

10 новых пикапов Mitsubishi L200 с дополнительными комплектами зимней резины;

10 наборов для дистанционного обезвреживания мин и взрывных машинок;

10 металлоискателей;

30 персональных и 10 групповых наборов для разминирования;

90 набедренных саперных наборов;

30 щупов;

10 омметров;

10 коптеров Autel EVO Nano+;

30 радиостанций Motorola;

10 планшетов с защитой и картами памяти;

20 бухт провода.

Стоимость этой помощи составляет 10793470,4 грн, из них 10 млн грн - благотворительный взнос сети мультимаркетов "Аврора". В августе прошлого года компания запустила акцию "Збережемо майбутнє зараз".

Посетители магазинов в кассах донатили на разминирование, за это получали уникальные подарки. Аврора дополняла все донаты своими средствами.

"Проект "Збережемо майбутнє зараз" для нас очень символичен. Ведь покупатели донатили на разминирование Украины и получали за это уникальный подарок - тубус с крышками для консервации, выдержавшие оккупацию в Херсонской области или магнит, изготовленный из освобожденной крышки. Команда Авроры гордится тем, что благодаря партнерству и ценностям компании удается объединять людей вокруг благотворительных целей и помогать нашим защитникам", - говорит Тарас Панасенко, генеральный директор сети мультимаркетов "Аврора".

В целом фонд "Повернись живим" передал помощь уже 106 инженерно-саперным группам Сил поддержки ВСУ в рамках проекта "Нам здесь жить".

Саперы Сил поддержки ВСУ от февраля 2022-го обследовали и очистили от мин, неразорванных снарядов более 17 тысяч гектаров только сельскохозяйственных угодий. Они разминируют деоккупированные Харьковщину и Херсонщину, Николаевщину и Киевщину. А также работают на передовой по всей линии фронта. пикапы, оборудование и инструменты не только помогают им ежедневно выполнять задачи, но и не раз спасали жизнь", - комментирует Виктория Дворецкая, руководитель инструкторского отдела фонда "Повернись живим".

Инициативу "Нам здесь жить" стартовали фонд "Повернись живим" и компания "Киевстар" в мае 2023 года. Ее цель - собрать 175 млн грн на обеспечение транспортом и самым необходимым оборудованием 146 групп саперов Сил поддержки ВСУ, работающих на фронте или разминирующих уже освобожденные украинские земли

Сейчас на проект собрано около 170 млн грн. Приобщиться донатом на счет или "банку" инициативы может каждый: https://kyivstar.ua/safehome