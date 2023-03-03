Повернення УПЛ 3-6 березня: повний розклад матчів шістнадцятого туру

На 3 березня дирекція Прем'єр-ліги запланувала поєдинок середняків чемпіонату. До "Кривбаса" в гості завітав ковалівський "Колос". Зустріч розпочнеться о 13:00.

На суботу заплановані ще три матчі. Лідер першості – "Дніпро-1" – проекзаменує на виїзді "Олександрію", що претендує на місце в єврокубках. Старт поєдинку призначений на 12:00. На дві години пізніше розпочнуться ще дві зустрічі. У Рівному місцевий "Верес" прийме одеський "Чорноморець", а до столиці на матч із "Динамо" завітав петровський "Інгулець".

У неділю відбудуться три поєдинки. Полтавська "Ворскла" зустрінеться з колишньою командою Віктора Скрипника – луганською "Зорею" (13:00). Паралельно розпочнеться матч між харківським "Металістом" і львівським "Рухом". Натомість о 14:00 пролунає стартовий свисток у поєдинку харківського "Металіста 1925" і донецького "Шахтаря".

Закриють програму 16-го туру матчем у понеділок, 6 березня. У Львові на стадіоні СКІФ місцевий "Львів" прийме закарпатський "Минай". Старт зустрічі о 13:00. Усі поєдинки, крім матчів "Динамо" та "Металіста", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 16-го туру Прем'єр-ліги: