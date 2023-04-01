Повернення до плаваючого курсу гривні до долара: у Меморандумі з МВФ прописали цілі

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до більш гнучкого обмінного курсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.
"Після початку повномасштабної війни ми вжили низку екстрених заходів для забезпечення цінової та зовнішньої стабільності, включаючи запровадження режиму фіксованого обмінного курсу та валютного контролю виключно з міркувань національної безпеки", - йдеться у документі.
Оскільки війна триває і економіка адаптується до умов, що змінюються, найближча мета влади полягає в тому, "щоб продовжувати розумно захищати загальну макроекономічну та фінансову стабільність".
"Щойно дозволять умови, ми маємо намір поступово перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити валютний контроль і повернутися до системи таргетування інфляції", - йдеться у меморандумі.
У зв'язку з цим влада зобов'язується підготувати стратегію ("структурний маяк", кінець червня 2023 року), яка за консультацій з персоналом МВФ "допоможе встановити та оцінити передумови для такого кроку та вжити політичних заходів, необхідних для підтримки цього переходу".
Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.
Нагадаємо, НБУ із 24 лютого 2022 року зафіксував курс на рівні 29,25 гривень за долар. У липні НБУ підвищив курс на 25% - до 36,57 гривні за долар.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.