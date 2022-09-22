Повернення Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 22 вересня
Десятьма матчами у трьох дивізонах розпочнеться у четвер 5-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Ігровий день розпочнеться о 17:00 в Астані поєдинком збірних Казахстану та Білорусі в Дивізіоні C. У разі перемоги господарі гарантують собі підвищення в класі.
Натомість о 19-й годині збірна Латвії прийме молдован у Ризі. Навіть нічия дозволить балтійцям змінити Дивізіон D на C у наступному розіграші Ліги націй. Тим часом гостей влаштує тільки перемога та ще й поразка латвійців у матчі проти Андорри 25 вересня.
Ще вісім матчів призначені на 21:45. Найцікавіші протистояння підготував Дивізіон A. Там у квартеті A4 бельгійці на власному полі проекзаменують Уельс, а у Варшаві поляки приймуть збірну Нідерландів. Несподіваний аутсайдер групи A1 – Франція – вдома зустрінеться з австрійцями, а Хорватія з Данією зійдуться в двобої у Загребі.
Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі за винятком матчу за участі білоруської збірної та битви карликів Ліхтенштейн – Андорра.
Перелік матчів четверга в 5-му турі Ліги націй:
- Казахстан – Білорусь, 17:00
- Латвія – Молдова, 19:00
- Бельгія – Уельс, 21:45
- Польща – Нідерланди, 21:45
- Франція – Австрія, 21:45
- Хорватія – Данія, 21:45
- Литва – Фарерські острови, 21:45
- Словаччина – Азербайджан, 21:45
- Туреччина – Люксембург, 21:45
- Ліхтенштейн – Андорра, 21:45
Нагадаємо, що українська збірна зазнала розгрому від Шотландії в Глазго.
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