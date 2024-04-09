UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повернення Ліги чемпіонів 9 квітня: повний розклад матчів вівторка

Фото: "Містяни" прагнуть захистити титул від посягань "Реала" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів 2023/24 розпочнеться поєдинками плей-офф у Лондоні та Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На вечір вівторка заплановані два матчі 1/4 фіналу змагань. Зіграють головні фаворити нинішнього сезону турніру.

У британській столиці "Арсенал" кине виклик мюнхенській "Баварії". Німецький гранд у рамках 1/8 фіналу не без проблем пройшов римський "Лаціо" (0:1, 3:0). Натомість "каноніри" після обміну мінімальними домашніми перемогами лише в серії пенальті здолали "Порту".

Центральний же поєдинок стадії зіграють у столиці Іспанії. Мадридський "Реал" прийме "Манчестер Сіті". Англійський топ-клуб у 1/8 фіналу двічі впевнено переграв "Копенгаген" (3:1, 3:1). Тим часом підопічні Карло Анчелотті розібралися з РБ "Лейпциг" (1:0, 1:1).

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів вівторка в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

  • "Арсенал" – "Баварія", 22:00
  • "Реал" – "Манчестер Сіті", 22:00

 

До слова, раніше склали рейтинг найфутбольніших міст світу з Лондоном на чолі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АрсеналБаваріяМанчестер СітіРеалЛіга чемпіонів