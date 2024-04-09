Повернення Ліги чемпіонів 9 квітня: повний розклад матчів вівторка

На вечір вівторка заплановані два матчі 1/4 фіналу змагань. Зіграють головні фаворити нинішнього сезону турніру.

У британській столиці "Арсенал" кине виклик мюнхенській "Баварії". Німецький гранд у рамках 1/8 фіналу не без проблем пройшов римський "Лаціо" (0:1, 3:0). Натомість "каноніри" після обміну мінімальними домашніми перемогами лише в серії пенальті здолали "Порту".

Центральний же поєдинок стадії зіграють у столиці Іспанії. Мадридський "Реал" прийме "Манчестер Сіті". Англійський топ-клуб у 1/8 фіналу двічі впевнено переграв "Копенгаген" (3:1, 3:1). Тим часом підопічні Карло Анчелотті розібралися з РБ "Лейпциг" (1:0, 1:1).

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів вівторка в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: