UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повернення Ліги чемпіонів 11-12 квітня: повний розклад матчів вівторка та середи

Фото: Хуліан Альварес готовий зустрітися з "Баварією" (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Двома матчами у вівторок розпочнеться чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Перший день 1/4 фіналу головного єврокубка підготував два цікавих протистояння. Поєдинки приймуть португальський Лісабон і англійський Манчестер.

У гості до "Бенфіки" завітав міланський "Інтер". Фіналісти Кубка чемпіонів 1964/65 почнуть визначати гіднішого на путівку до півфіналу на "Да Лужі" о 22:00. На попередній стадії лісабонці вибили "Брюгге" (2:0, 5:1), а "нерадзуррі" впоралися з іншим грандом Португалії – "Порту" (1:0, 0:0).

Центральний матч вечора відбудеться на "Етіхаді". "Сіті" зустрінеться з однією з колишніх команд Пепа Гвардіоли – мюнхенською "Баварією". Востаннє їхні турнірні шляхи перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2014/15. Тоді кожен із грандів здобув по домашній перемозі. Німців якраз тренував іспанський керманич "містян".

Суто італійське протистояння підготував жереб на середу. "Мілан" на домашній арені прийме "Наполі". Нещодавно гранди зустрілися в чемпіонаті Італії, і "россонері" здобули розгромну перемогу (4:0). Але якщо в Серії А доля титулу фактично вирішена, то шанси на півфінал ЛЧ для обох команд рівні.

Натомість в іспанській столиці "Реал" конкуруватиме за путівку до 1/2 фіналу з лондонським "Челсі". Кризовий британський гранд вдруге в сезоні змінив тренера, тож на Піренеї полетів Френк Лемпард. "Вершкові" ж блідо виглядають у чемпіонаті Іспанії, але в Лізі чемпіонів і Кубку Іспанії вибили "Ліверпуль" і "Барселону" відповідно.

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 11-12 квітня:

  • "Бенфіка" – "Інтер", 11 квітня, 22:00
  • "Манчестер Сіті" – "Баварія", 11 квітня, 22:00
  • "Мілан" – "Наполі", 12 квітня, 22:00
  • "Реал" – "Челсі", 12 квітня, 22:00

До слова, напередодні порівняли графіки "Арсенала" та "Манчестер Сіті" в чемпіонських перегонах АПЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга чемпіонів