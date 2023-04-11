Повернення Ліги чемпіонів 11-12 квітня: повний розклад матчів вівторка та середи

Перший день 1/4 фіналу головного єврокубка підготував два цікавих протистояння. Поєдинки приймуть португальський Лісабон і англійський Манчестер.

У гості до "Бенфіки" завітав міланський "Інтер". Фіналісти Кубка чемпіонів 1964/65 почнуть визначати гіднішого на путівку до півфіналу на "Да Лужі" о 22:00. На попередній стадії лісабонці вибили "Брюгге" (2:0, 5:1), а "нерадзуррі" впоралися з іншим грандом Португалії – "Порту" (1:0, 0:0).

Центральний матч вечора відбудеться на "Етіхаді". "Сіті" зустрінеться з однією з колишніх команд Пепа Гвардіоли – мюнхенською "Баварією". Востаннє їхні турнірні шляхи перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2014/15. Тоді кожен із грандів здобув по домашній перемозі. Німців якраз тренував іспанський керманич "містян".

Суто італійське протистояння підготував жереб на середу. "Мілан" на домашній арені прийме "Наполі". Нещодавно гранди зустрілися в чемпіонаті Італії, і "россонері" здобули розгромну перемогу (4:0). Але якщо в Серії А доля титулу фактично вирішена, то шанси на півфінал ЛЧ для обох команд рівні.

Натомість в іспанській столиці "Реал" конкуруватиме за путівку до 1/2 фіналу з лондонським "Челсі". Кризовий британський гранд вдруге в сезоні змінив тренера, тож на Піренеї полетів Френк Лемпард. "Вершкові" ж блідо виглядають у чемпіонаті Іспанії, але в Лізі чемпіонів і Кубку Іспанії вибили "Ліверпуль" і "Барселону" відповідно.

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 11-12 квітня: