Повернення із СЗЧ за спрощеною процедурою доступне не для всіх: роз'яснення Міноборони

Як пояснили в Міноборони, якщо військові пішли в СЗЧ після 29 листопада 2024 року, вони для повернення на службу повинні будуть пройти через загальну процедуру. Вона включає:

отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час відновлення на службі;

проведення розслідування кримінального провадження;

винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

Лише після рішення суду військового починають відновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії.

"Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть кілька місяців чекати на поновлення на службі. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримують", - наголосили в Міноборони.

Водночас ті військові, які пішли у СЗЧ до 29 листопада 2024 року, можуть повернутися на службу всього за три дні. Така можливість для них діятиме до 1 березня цього року.

Для цього в додатку "Армія+" можна подати рапорт "Повернення на службу після СЗЧ" і прикріпити рекомендаційний лист від частини, яка потребує солдата. Кожен етап повернення в "Армія+" супроводжується окремим повідомленням, де військовослужбовець отримує інформацію про наступні кроки.