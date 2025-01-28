Повернення із СЗЧ за спрощеною процедурою доступне не для всіх: роз'яснення Міноборони

Не всі українські військові, які самовільно залишили частину, можуть повернутися за спрощеною процедурою. Деяким доведеться проходити загальну процедуру, яка може займати кілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Як пояснили в Міноборони, якщо військові пішли в СЗЧ після 29 листопада 2024 року, вони для повернення на службу повинні будуть пройти через загальну процедуру. Вона включає:
Лише після рішення суду військового починають відновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії.
"Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть кілька місяців чекати на поновлення на службі. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримують", - наголосили в Міноборони.
Водночас ті військові, які пішли у СЗЧ до 29 листопада 2024 року, можуть повернутися на службу всього за три дні. Така можливість для них діятиме до 1 березня цього року.
Для цього в додатку "Армія+" можна подати рапорт "Повернення на службу після СЗЧ" і прикріпити рекомендаційний лист від частини, яка потребує солдата. Кожен етап повернення в "Армія+" супроводжується окремим повідомленням, де військовослужбовець отримує інформацію про наступні кроки.
Нагадаємо, раніше українським військовим, які вперше пішли в СЗЧ, дозволили повернутися на службу. У такому разі їм не загрожує кримінальна відповідальність.
Детально про те, як військовим повернутися з СЗЧ без наслідків, розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
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