UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повернемо за 5-7 місяців. Подоляк зробив прогноз по деокупації Криму

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців. При цьому війна триватиме доки не буде звільнено всю територію України,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка "Радіо Свобода".

"Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним", - запевнив він.

За словами Подоляка, у Росії немає достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію.

"Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму", - додав він.

При цьому він підкреслив, що війни за Крим, як за окрему захоплену територію України Росією не буде, але "буде війна за право існування демократичного світу".

"Це не війна за територію, територія це тільки один із елементів. Це сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу. І в цьому цивілізованому світі місця Росії, в такому вигляді, немає. І тому безумовно, війна буде йти поки не буде звільнена вся територія України", - констатував Подоляк.

Як повідомлялося, в РНБО вже розробляється план, який будуть застосовувати при деокупації українського Криму. Він включає 12 кроків.

Нагадаємо, екс-командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що за наявності ракет далекого радіусу дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас - наступного року або навіть раніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКрымАнексія Криму