Поверхи "склалися". Що відомо про наслідки удару КАБами по висотках у Харкові

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по місту Харків у вівторок, 24 вересня. Прильоти зафіксовані у декількох районах міста.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про наслідки удару по Харкову.
Близько 15:26 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що Росія завдає ударів КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Через декілька хвилин він уточнив, що удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах міста.
У Київському та Салтівському районах було зафіксовано попадання КАБів по житлових багатоповерхівках.
О 16:15 Терехов уточнив, що у Київському районі у житловому будинку поверхи у будинку склалися з восьмого по третій. Терехов уточнив, що будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом
"Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - написав він.
Синєгубов уточнив, що у Харкові влучання зафіксували в 9-поверховий будинок, по цивільному підприємству, а також на відкритій території.
За попередньою інформацією сьогодні ворог випустив по житловим районам Харкова 8 ФАБ-250.
За даними Терехова, станом на 16:30 відомо що у Київському районі вже 13 постраждалих, серед них один загиблий.
Однак глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідом у своєму Telegram, що у Харкові внаслідок обіднього удару РФ - троє загиблих. Ще щонайменше 15 отримали поранення.
Станом на 16:50, за даними Синєгубова, відомо вже про 22 постраждалих.
Як уточнив Терехов, у найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини.
"Зараз намагаємось з усіма ними встановити звʼязок, аби зʼясувати, чи можуть бути люди під завалами", - повідомив він.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав перші фото з наслідками прильотів по Харкову.
"Кожен такий випадок - це злочин. Вони всі мають бути належно зафіксовані, а винні - покарані! Звертаю увагу міжнародної спільноти на це", - підписав він фото.
Президент України Володимир Зеленський також відреагував на удар по Харкову. Він уточнив, що ціллю росіян стали - житловий будинок, хлібозавод та стадіон.
"Росія - терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну", - написав він.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані мера Харкова Ігора Терехова, глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та дані зі ЗМІ.
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