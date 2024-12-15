Поважної причини недостатньо. Коли можна оскаржити штрафи за ігнорування повістки

Про поважну причину треба повідомити ТЦК

Перебування на стаціонарному лікуванні в медзакладі – поважна причина для неотримання повістки та неявки до ТЦК. Але просто сам факт перебування у лікарні або інші обставини, що можуть вважатися та бути поважною причиною без належного повідомлення ТЦК та СП не гарантують, що вашу поважну причину не врахують, звертає увагу адвокат.

Якщо ви маєте поважну причину не отримання повістки або неявки до ТЦК, ви маєте "Укрпоштою" цінним листом з описом вкладення обов'язково повідомити ТЦК про наявність цієї поважної причини, каже він.

"Це також у подальшому дасть можливість оскаржувати штрафи, які можуть накладатись. Або оскаржувати інший процес щодо притягнення до адмінвідповідальності. Скажімо, арешт рахунків та, можливо, реалізацію майна або позбавлення права керування авто тощо", – пояснює Дмитро Кушнаренко.

Виконання постанов ТЦК про адмінстягнення, зокрема за порушення правил військового обліку і законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здійснюється у порядку, визначеному ЗУ "Про виконавче провадження".

Коли можна оскаржити штрафи

Підстави для оскарження адмінвідповідальності можуть бути різними, зазначає адвокат.

Найперше для подання скарги він радить отримати копію постанови про адміністративне правопорушення. Якщо повістку не було надіслано поштою або людину не ознайомлено під особистий підпис, бажано отримувати такий документ за участі (у супроводі) адвоката до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Фото: Якщо у вас були поважні причини не прити по повістці, про ці причини треба обов'язково повідомити ТЦК (galinfo.com.ua)

Основна підстава для оскарження – це часто процесуальні порушення, які могли мати місце при врученні повістки або оформленні постанови.

"Тому важливо ретельно аналізувати кожен аспект – текст повістки, спосіб її вручення, зміст постанови та відповідність дотримання процедурних норм. Інші обставини, такі як неправильне оформлення документів чи відсутність підписів, також можуть бути підставами для оскарження", – каже фахівець.

Як швидко розглянуть справу і де перевіряти штрафи

Оскаржується постанова через суд: протягом 10 днів до загальних місцевих судів, проте в порядку Кодексу адміністративного судочинства України (зазначаються обставини, підстави й тощо).

Якщо людина пропускає цей десятиденний термін, разом зі скаргою на постанову про адміністративне правопорушення адвокат може подати клопотання про поновлення строків на оскарження.

"Загалом суди досить оперативно розглядають такі справи і, враховуючи суттєві порушення або відсутність підстав притягнення особи до відповідальності, задовольняють ці скарги. Перевірити, чи накладено штраф, можна в Державному реєстрі боржників України за своїм реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП)", – зауважує адвткат.