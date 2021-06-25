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Повалены деревья и остановлен электротранспорт. Львов накрыла сильная буря

Автор: Дмитрий Левицкий

Днем 25 мая Львов накрыла мощная буря и ливень. Непогода повалила деревья, в результате чего горожане наблюдают проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Около 16:40 в городе начался сильный ливень, а потом поднялся сильный ветер. Ветер валил деревья, в частности, пострадали припаркованные автомобили.

Гроза вызвала проблемы с электроснабжением в городе. Как сообщил Львовэлектротранс на странице в Facebook, сейчас в городе не работает общественный электротранспорт.

Фото: последствия непогоды во Львове (РБК-Украина)

Кроме того, местные СМИ сообщают, что ураган повалил деревья вблизи парка Франко, а возле церкви Святого Юра дерево упало на несколько автомобилей. Деревья упали и на проезжую часть на улице Героев УПА.

Фото: последствия непогоды во Львове (portal.lviv.ua)

О возможных пострадавших в результате непогоды во Львове пока информации нет. По словам корреспондента РБК-Украина, в одном из домов из-за сильного ветра вылетело окно.

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